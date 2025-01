CadÚnico LGBT+ leva inclusão ao Rio Vermelho

Atendimento deve ser agendado através do telefone (71) 3202-2750 - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno, em parceria com a Prefeitura de Salvador e a Secretaria Municipal da Reparação (Semur), realiza, até hoje, uma edição especial do CadÚnico Itinerante LGBT+, na Avenida Oceânica, nº 3731, no bairro do Rio Vermelho. O evento busca ampliar o acesso à inclusão social, com agendamentos disponíveis pelo telefone (71) 3202-2750.

A ação acontece em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, celebrado durante todo o mês de janeiro. A iniciativa descentraliza os atendimentos do Cadastro Único, instrumento essencial para a garantia de benefícios sociais e serviços de saúde, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia.

Segundo Marcelo Cerqueira, coordenador do Centro LGBT e presidente do Grupo Gay da Bahia, o evento atende principalmente a população trans e travesti, que enfrenta barreiras socioeconômicas e preconceitos históricos.

“Garantir o acesso a políticas públicas para essas pessoas é assegurar vidas com mais dignidade e respeito. Este é o início de uma série de ações planejadas para 2025, com foco na inclusão e na redução de desigualdades”, destacou.

A ação, que pretende atender cerca de 50 pessoas em dois dias, visa ampliar a proteção dos direitos da população LGBT+ em Salvador. Além do CadÚnico, o Centro Vida Bruno oferece outros serviços, como o Ambulatório Trans, que acompanha a transição de gênero, e ações regulares de retificação de nome e gênero, previstas para beneficiar até 80 pessoas este ano.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins