Reconhecimento Facial da SSP alcança 100 prisões em 14 dias de 2025

Ao todo, já foram localizados 2.485 foragidos da Justiça por meio da tecnologia - Foto: Divulgação / SSP-BA

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) atingiu a marca de 100 prisões nos primeiros 14 dias de 2025. A tecnologia identifica foragidos com mandados de prisão registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As capturas ocorreram em Salvador, cidades da Região Metropolitana e municípios do interior do estado. Entre os crimes atribuídos aos detidos estão roubo, homicídio, tráfico de drogas, estupro e não pagamento de pensão alimentícia.

Leia também:

>> Vitória recebe serviços do SAC e da Defensoria Pública no Barradão

>> Febraban reforça que PIX continua igual, gratuito e sem qualquer alteração

>> Comerciante é morta a tiros dentro de estabelecimento em Periperi

Em 2024, o sistema foi responsável pela prisão de 1.132 pessoas, número recorde desde sua implementação. Ao todo, já foram localizados 2.485 foragidos da Justiça por meio da tecnologia. Atualmente, o Reconhecimento Facial é utilizado em 81 cidades baianas e em eventos realizados na capital e no interior do estado.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, reforçou a importância do sistema para a atuação policial. "A tecnologia é fundamental na localização de pessoas com mandados de prisão. São capturas realizadas obedecendo um protocolo de integração e inteligência policial", afirmou.