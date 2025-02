Metrô apresenta falha no sistema e gera tumulto em estações

Estação Acesso Norte, que liga as linhas 1 e 2 do metrô - Foto: Redes sociais

Estações de metrô, em Salvador, ficaram lotadas na noite desta terça-feira, 21, após o equipamento apresentar uma falha no sistema de energia entre as estações Águas Claras e Campinas.

Segundo a CCR Metrô Bahia, por causa da situação, o metrô está circulando com um intervalo maior de tempo entre os trens. Ainda de acordo com a empresa que administra o sistema, as equipes estão trabalhando para que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível.

"Houve reforço nas equipes de agentes de atendimento e segurança nas plataformas, além de contenção de fluxo e aviso aos clientes nas entradas das estações, nas roletas", diz a nota.

