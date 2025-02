Morre mulher atropelada por motociclista no bairro de Paripe

O caso é investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mulher que foi atropelada por um motociclista no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, morreu nesta terça-feira, 21. A vítima, identificada como Siene Maria dos Santos, chegou a ser socorrida pela Samu.

O homem que a acompanhava, também atropelado, foi socorrido para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do ocorrido. No vídeo, é possível ver o momento em que um casal atravessa a pista e um motociclista empinando a moto atinge as vítimas violentamente. Após o atropelamento, o condutor do veículo fugiu do local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.