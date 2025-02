Vídeo: homem atropela casal em Salvador após empinar moto

Após o atropelamento, o condutor do veículo fugiu do local - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo um motociclista deixou duas pessoas feridas na noite da segunda-feira, 20, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Imagens de câmera de segurança registraram o momento do ocorrido.

No vídeo, é possível ver o momento em que um casal atravessa a pista e um motociclista empinando a moto atinge as vítimas violentamente. Após o atropelamento, o condutor do veículo fugiu do local.

Veja o vídeo:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para socorrer o casal. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O caso é investigado pela Polícia Civil.