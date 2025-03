Chave da cidade é entregue ao Rei Momo por Bruno e Jerônimo e Carnaval é iniciado

Rei Momo recebe a chave da cidade do prefeito Bruno Reis e do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Carnaval 2025 está oficialmente aberto em Salvador. O Rei Momo recebeu a chave da cidade das mãos do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e deu início a maior festa de rua realizada no país.

O evento, que teve pouco mais de uma hora de atraso e ocorreu debaixo de chuva no circuito Osmar, no Campo Grande, teve a presença de outras autoridades nesta quinta-feira, 27.

“Que possa ser um belíssimo Carnaval. A gente trabalhou, organizou para ser o melhor de todos os tempos. Nos preparamos também para receber um maior número de turistas e de foliões da história. Mais uma vez, fortalecemos muito o Carnaval aqui no Centro. Realizamos essa abertura histórica, reunindo artistas que fazem parte dessa história dos 40 anos da Axé Music, com cobertura para toda Bahia e Brasil. E, com fé em Deus, será um Carnaval de paz, de tranquilidade e de muita harmonia”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

“O prefeito entregar a chave ao Rei Momo é uma simbologia muito forte. A cidade está entregue à harmonia, à festa, mas também à tranquilidade, à paz e à geração de renda. Eu espero que tenhamos um Carnaval de muita força, de muita energia. É Salvador e a Bahia demonstrando ao mundo o maior Carnaval de paz. Por isso, há uma união de esforços entre o orçamento do município e do estado, para que quem é daqui e quem vem de fora possa ter um bom Carnaval”, disse o governador.



Nos seis dias de festa, que já foi iniciada com a saída de Carlinhos Brown, a folia contará com a apresentação de blocos tradicionais e dos trios pipoca, com shows de Luiz Caldas, Pagodart e BaianaSystem.

Já no circuito Barra/Ondina, terá Bell Marques e as pipocas de Ludmilla, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Tony Salles, Léo Santana e outros artistas como atrações.