Fã de Bell comemora show número 204 atrás do trio

Rafael Johara, fã paulista que veio acompanhar mais um show de Bell - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE)

Há 27 anos, o paulista Rafael Johara, de 45 anos, curte Bell Marquês e, desde 2002, há exatos 24 anos, não perde um Carnaval em Salvador. "É o número um, é o maior de todos. Só venho por causa dele, saio todos os dias", afirmou o fã.

Ele conta que este ano, a festa é especial, pois, nesta quinta-feira, 27, está participando do show número 204, no Bloco de Quinta. Para ele, nada mais justo que comemorar o feito correndo atrás do trio do ídolo. "Estou muito feliz. Esse é meu show 204, não perco um", declarou o rapaz.

Morador de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Rafael diz que, se depender de sua disposição e admiração por Bell, essa história de amor ainda vai muito longe.