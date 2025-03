“Grande emoção”, diz Rei Momo após receber chave da cidade

Ato simbólico foi realizado no camarote oficial da prefeitura e governo da Bahia - Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

Eleito o Rei Momo mais novo do Carnaval, Hudson Marcello, com apenas 22 anos, recebeu a chave da cidade na tarde desta quinta-feira, 27, no circuito Osmar (Campo Grande).

“Tá sendo uma grande emoção. Meu primeiro ano, né? Com essa grande responsabilidade”, afirmou.

O ato simbólico foi realizado no camarote oficial da prefeitura e governo da Bahia, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Animado, o jovem disse que está com “a expectativa a mil” e convocou os soteropolitanos para curtirem a folia.

“Então, você que está em casa, que quer vir pro Carnaval, venha em paz. Veste a fantasia, se hidrata, passa protetor e corre pra rua, que a coisa tá ficando boa”, concluiu.