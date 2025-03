“Me sinto honrada”, diz Gilmelândia ao participar da abertura do Carnaval

Gilmelândia se diz honrada em sua volta ao Carnaval - Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

Sucesso nos anos de 1990, a cantora Gilmelândia voltou à cena do Carnaval de Salvador nesta quinta-feira, 27, abertura oficial da folia momesca no circuito Osmar (Campo Grande).

Homenageando os 40 anos do Axé Music, a artista entoou para uma multidão de foliões a canção “Bate late”, dos anos 2000. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o seu retorno à folia, a cantora relembrou o início da sua carreira.

“Eu que passei 10 anos nos barzinhos, a gente já cantava axé e cantava todos os meus colegas lá. Quando eu entrei no Axé Music, eu fui muito bem recebida por todos os meus colegas”, afirmou Gil.

Apesar de estar afastada dos palcos, a cantora afirmou que nunca deixou a música e agradeceu aos colegas.

“Eu não saí da história da música porque eu aprendi com cada um deles que vieram antes de mim. Eu me sinto honrada por eles terem me abraçado e fazer parte desse movimento, de uma música tão feliz”, declarou.

Com um body brilhante, cocar e óculos escuros, Gilmelândia ainda explicou que o seu look homenageia a sua música “Docinho” e ao cantor e compositor, Carlinhos Brown.