VÍDEO: Anitta sobe no trio do BaianaSystem no Carnaval de Salvador

A quarta atração do dia levou para os foliões seus grandes hits - Foto: Priscila Melo | Ag. A TARDE

Anitta já está em Salvador e aceitou participar do desfile da BaianaSystem, no Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 27. A cantora subiu no trio do grupo, que arrastou uma multidão no Campo Grande. A quarta atração do dia levou para os foliões seus grandes hits.

A funkeira soltou a voz ao lado da banda ao sucesso Balacobaco. Anitta demonstrou ter ficado impressionada com a multidão na noite desta quinta.

Antes da BaianaSystem, o Campo Grande recebeu desfiles de Luiz Caldas, Mudei de Nome e Carlinhos Brown, que abriu a festa com vários nomes da axé music.