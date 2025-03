Batuque “internacional” agita o carnaval do Santo Antônio Além do Carmo

Tambores do Mundo desfilando no Carnaval - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Dando continuidade aos festejos no Centro Histórico de Salvador, o projeto Tambores do Mundo desfila na noite desta quinta-feira (27), dia oficial de abertura do Carnaval. Com 17 anos de história, a iniciativa reúne percussionistas de diversas partes do mundo, como China, Holanda, Estados Unidos, Austrália e Japão, que já possuem suas próprias bandas e vêm à capital baiana para integrar o cortejo percussivo.

Na tarde de hoje, o grupo se apresentou no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Durante o Carnaval, os músicos também levarão seu ritmo ao Pelourinho e ao Campo Grande, reforçando a conexão internacional da percussão baiana.

Um dos organizadores do projeto, Patinho, conta que o Tambores do Mundo nasceu em 2009, criado por ele e pelos mestres Mário Pan, Gato e Sandro Teles, jovens músicos do Ilê Aiyê. A proposta inicial era trazer alunos da Europa para vivenciarem o Carnaval de Salvador, mas, ao longo dos anos, a iniciativa cresceu e se espalhou por diferentes países.

“Esse projeto já existe há dezessete anos e, este ano, estamos fazendo a homenagem a Nelson Maleiro, que foi o grande designer de música de instrumento aqui em Salvador. É um projeto que se chama Tambores do Mundo.”

A participação de músicos estrangeiros também se consolidou ao longo dos anos.

“Aqui tem pessoas da Austrália, Estados Unidos, Japão, China, França, Espanha, Alemanha e cada um desses países tem seus grupos em suas cidades. Todo ano, se preparam para vir participar do Carnaval de Salvador.”

O cronograma do grupo prevê apresentações em diferentes circuitos do Carnaval.

“Vamos sair sexta-feira no Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, domingo no Pelourinho e terça no Campo Grande.”