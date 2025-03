Recebeu alta? “Papa” surge no Carnaval de Salvador e diverte foliões

“Papa” decidiu visitar o Carnaval da capital baiana nesta quinta-feira, 27 - Foto: Ag. A TARDE

Que o sagrado e o profano andam lado a lado não é novidade para quem curte as festas de verão em Salvador. Mas dessa vez as coisas foram um pouco além e o “papa” decidiu visitar o Carnaval da capital baiana nesta quinta-feira, 27, dia da abertura oficial da folia.

O Grupo A TARDE flagrou um momento que divertiu os foliões que passavam pelo circuito Dodô (Barra/Ondina). O sósia do papa João Paulo II fez sucesso e as pessoas pararam para cumprimentá-lo.

Pela primeira vez na folia soteropolitana, Edmir Sinésio, que é natural de Petrolina, município de Pernambuco, chegou na tarde de hoje na capital baiana. Ele disse que dirigiu por 8 horas e que, apesar de muito cansado, tinha que vir conhecer a festa.

"Já fui para Recife, Fortaleza e outros estados, mas esse ano me deu vontade de vir para cá . Estou amando isso aqui”, disse.

Veja o sósia do Papa João Paulo II:

E o papa Francisco?

É importante pontuar que o "papa" que apareceu no circuito não é o papa Francisco, que segue sob observação. O pontífice segue em uma trajetória de melhora, mas ainda precisa fazer uso de oxigênio e precisará de "dias adicionais" de "estabilidade clínica", segundo o Vaticano, que divulgou um novo boletim nesta quinta-feira, 27.

Hoje, o pontífice foi submetido a tratamentos alternados de oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara de oxigênio, disse ainda o Vaticano.

"As condições clínicas do Santo Padre também estão melhorando no dia hoje. Hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória", diz o boletim.

Veja a íntegra do comunicado:

"As condições clínicas do Santo Padre continuam melhorando também no dia de hoje.

Hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória.

Considerando a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico.

Pela manhã, o Santo Padre dedicou-se à fisioterapia respiratória, intercalando com momentos de descanso.

À tarde, após mais uma sessão de fisioterapia, recolheu-se em oração na Capela do apartamento privado, localizado no 10º andar, onde recebeu a Eucaristia; em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho."