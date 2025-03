VÍDEO: Anitta enfrenta multidão cercada por seguranças

Anitta cantou com a banda baiana e animou o público - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta chamou a atenção dos foliões do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 27. A cantora apareceu cercada de seguranças no meio da folia.

No momento do vídeo, registrado pelo Portal A TARDE, a funkeira estava deixando o trio elétrico da BaianaSystem em direção a um hotel no Campo Grande. Além de seguranças privados, agentes da Polícia Militar ajudaram a famosa a deixar a multidão. Confira:

Anitta cantou com a banda baiana e animou o público presente no primeiro dia da folia. O BaianaSystem arrastou a sua pipoca no circuito Osmar depois de Carlinhos Brown, Luiz Caldas e Mudei de Nome.