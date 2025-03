Foliões aproveitam o pagodão baiano ao som de Pagod'art e Lá Furia

Enquanto esperam blocos de samba, foliões aproveitam pagodão - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Já é tradição a quinta-feira de Carnaval ser o dia do samba no circuito Osmar, mas como mem só de samba vive o homem, os foliões de Salvador aproveitaram o embalo do pagodão nos trios de Pagodart e Lá Fúria.

A baiana de Feira de Santana, Elisangela dos Santos, foi uma das foliãs que foi até o chão com o pagodão de Lá Fúria enquanto o bloco Alerta Geral não saia. "Eu curto de tudo. Samba, pagode, axé, o que não pode é ficar parado", disse ao Portal A TARDE.

Lá Fúria e Pagod'art arrastaram milhares de foliões com suas pipocas. No percurso ambos cantaram seus respectivos sucessos, como "Mete seu cachorro" e "Vai seu derrubado".

Em cima do trio, o comandante da "carreta desgovernada", o vocalista Flavinho, agradeceu a presença do público e elogioi o pagode baiano. "Vocês não sabem o tanto que eu fico feliz em ver vocês dançando, se divertindo na paz ao som do nosso pagode. Nosso pagodão é isso, é alegria".