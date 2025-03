Carnaval é cancelado em cidade após alta de Covid-19

Apenas na última segunda foram registrados 74 novos casos da doença e uma internação - Foto: Divulgação | Prefeitura de Amarante do Maranhão

A cidade de Amarante do Maranhão, situada a aproximadamente 680 quilômetros de São Luís, anunciou a suspensão das festividades de Carnaval deste ano. Em decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, 25, o prefeito Vanderly Gomes Miranda determinou a proibição de eventos com aglomerações pelos próximos 15 dias, justificando a medida pelo aumento de casos de covid-19 no município.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, apenas na última segunda-feira, 24, foram registrados 74 novos casos da doença e uma internação.

O decreto estabelece que as festividades carnavalescas não poderão ocorrer em ambientes públicos nem privados, sejam eles fechados ou ao ar livre. A realização de shows e o uso de som automotivo para eventos também estão vetados.

Além disso, a administração municipal decretou ponto facultativo entre segunda-feira, 3, e a Quarta-feira de Cinzas, 5, ao meio-dia. A Copa do Trabalhador, evento organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer, também foi suspensa. O decreto ressalta que a interdição das atividades pode ser prorrogada conforme a evolução dos indicadores epidemiológicos.