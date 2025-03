La Fúria agita primeiro dia do bloco As Muquiranas no Carnaval

Bloco As Muquiranas - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A banda La Fúria comandou o primeiro dia do bloco As Muquiranas neste sábado, 1, arrastando uma multidão pelo circuito Osmar (Campo Grande), no Carnaval de Salvador 2025.

Em sua 59ª edição, o bloco, um dos mais tradicionais da folia baiana, celebra o tema ‘As Muquiranas e os Encantos da Bahia’, exaltando a riqueza cultural e a diversidade do estado.

Sob o comando de Bruno Magnata, a banda La Fúria arrastou os foliões do bloco ao som do seu pagodão, garantindo também a animação de uma pipoca gigante que acompanhava a sua passagem.

Em um dos momentos mais marcantes da apresentação, o cantor desceu do trio e foi para o meio do público, levando ainda mais energia para os foliões.

As influenciadoras Rafa Moreira, Sheuba e Camilinha marcam presença no trio, curtindo de perto a vibração contagiante do circuito.