Foliões destacam opções de transporte para chegar ao Carnaval

Foliões foram curtir a folia no circuito Dodô (Barra/Ondina) - Foto: Victoria Isabel | Ag. A TARDE

Para curtir o Carnaval de Salvador no circuito Dodô (Barra/Ondina) neste sábado, 1º, os foliões tinham várias opções de transporte. Sidney Moura, enfermeiro de 51 anos, estava acompanhado de seus amigos e optou pelo táxi por considerarem uma escolha mais segura.

“Ontem viemos para o circuito de transporte por aplicativo e voltamos do mesmo jeito. Hoje decidimos vir de táxi. Fechamos com um taxista particular, que nos trouxe e vai nos buscar no final, pois ele tem livre acesso. Optamos pelo táxi por já conhecermos o motorista, pela segurança e pela facilidade de ele poder chegar mais perto do circuito, tanto na ida quanto na volta”, contou, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Por outro lado, o casal Odemilson, de 30 anos, e Luzinete, de 35, afirmou que não têm o costume de andar de moto, mas escolheram esse meio de transporte para chegar à festa por ser mais rápido. “Como é moto, o trajeto foi bem rápido, apesar da cidade estar toda congestionada. Chegamos sem problemas. A escolha pela moto foi justamente por isso”, disseram.