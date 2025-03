Leo Santana homenageia K-Pop em look neste sábado; fotos

Leo Santana - Foto: Vitor Santos/Agnews

Leo Santana comanda o segundo dia do Bloco do Nana, no circuito Dodô, o Barra-Ondina, neste sábado, 1º. O Gigante está com look rosa pink. A roupa é inspirada nos astros da música sul-coreana, o K-pop. Veja as fotos:

Carnaval de Salvador Ao Vivo

O maior Carnaval do mundo está sendo transmitido pelo Grupo A Tarde, no Youtube, pelo canal A TARDE Play. Acompanhe a sexta-feira (28) do A TARDE Folia, no Circuito Barra/Ondina, apresentado por Wanda Chase, Ildázio Tavares Jr. e Gustavo Castellucci.