Fã compra apartamento em Ondina só para ver Ivete no Carnaval

Fã de Ivete comprou apartamento há dez anos atrás para acompanhar artista nos Carnavais de Salvador - Foto: Amanda Souza / Ag. A TARDE

Amor de fã tem limite? Para Conceição Moreira, a Conça, a resposta é não. Moradora de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, ela tomou uma decisão inusitada há dez anos: comprou um apartamento em Ondina, em Salvador, exclusivamente para acompanhar de perto sua ídola, Ivete Sangalo, no Carnaval.

“O apartamento fica fechado o ano todo, só venho no Carnaval pra ver Ivete. Não vendo, não alugo por preço nenhum nesse período”, garante Conceição. “Estamos nesse jornada há 10 anos por amor a ela”.

A residência, que poderia ser um investimento lucrativo devido à valorização da área e à alta procura por aluguéis na época da festa, tornou-se um ponto de encontro para familiares e amigos que compartilham da mesma paixão pela cantora. Entre os parceiros fixos está a sobrinha Brícia Cotrim, de 26 anos, fã de Ivete desde os 12.

Da esquerda pra direita: Bricia Cotrim, Conceição Moreira e Gisele Soares, fãs de Ivete | Foto: Amanda Souza / Ag. A TARDE

Bricia conta que eles se preparam para a passagem do trio de Ivete pela varanda, e contam com a sorte para que ela veja a faixa colocada na janela. “A primeira faixa foi com fita isolante, todos os anos fazemos uma. Ela passa e sempre fala de nós, mesmo que seja lá na frente”, disse.

Conceição falou do privilégio que é ter um lugar confortável e privilegiado para ver o trio de pertinho a artista tete a tete. “É maravilhoso pq ajuda que ela nos veja. Sempre que ela passa fala com a gente, chama pra tirar foto, disse”.

Para Conça, não tem preço no mundo que a faça vender o apartamento, pele menos não tão cedo. “Enquanto tiver Carnaval nesse circuito, enquanto tiver Ivete aqui, Conça e Brícia estarão aqui”, garantiu.