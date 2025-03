Ronaldinho Gaúcho lança bloco “Brother do Bruxo” no Carnaval de Salvador

Bloco se destaca pelo clima descontraído e pelas atrações que misturam diferentes estilos musicais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ronaldinho Gaúcho chegou em Salvador nesta sexta-feira, 28, para a promoção de seu bloco "Broder do Bruxo" no Carnaval 2025. O ex-jogador não esconde seu amor pela música e pelo carnaval, visto que ele já foi proprietário de um camarote no passado.

A ação teve início por volta das 18h com atrações musicais e esportivas, mas o clima mudou quando a estrela da festa apareceu. Ronaldinho fez sua entrada atraindo vários fãs. Mas isso tudo durou muito pouco, visto que rapidamente o astro mundial desceu do palco e saiu.

O evento buscava ser uma prévia do que será o "Bloco Broder do Bruxo" que vai desfilar no circuito Barra-Ondina, nos dias 1º e 3 de março; a partir das 19h, com atrações como Tierry e Pagode das Antigas.