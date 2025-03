Carnaval infantil ganha força no Campo Grande

Com abadás e muita alegria, as crianças desfilaram no circuito - Foto: Olga Leiria\ AG A TARDE

Pais, mães e as crianças puderam festejar na manhã de ontem (1) o primeiro dia dos blocos infantis no Carnaval de Salvador 2025. Como parte das estratégias de valorização da folia no Campo Grande, a festa mirim está acontecendo integralmente no Circuito Osmar. O resultado foi um local repleto de confetes e brincadeiras.

O comerciante André Macedo (39), que acompanhava suas duas filhas, opinou sobre a mudança de circuito. “Achei a organização muito boa aqui no Campo Grande. Quando se fala em criança, a segurança tem que estar em primeiro lugar”.

Os trios começaram o desfile por volta das 10h30. Neste sábado, entre os blocos que participaram, estavam o Pipoca Doce, de Carla Perez; Happy, de Tio Paulinho; Teen Gatas e Gatos, com as bandas Pinote e Kfuné, animando a garotada.

A grande atração do dia foi o bloco da dançarina Carla Perez, o Pipoca Doce. A ex-loira do Tchan chegou a descer do trio para brincar junto ao público. Ela ainda contou com a participação dos palhaços Patati e Patatá e do marido, o cantor Xanddy Harmonia.

Tradição

Outro destaque foi o animador Tio Paulinho, do bloco Happy, que nos anos anteriores costumava desfilar na Barra. O bloco é um dos mais tradicionais da folia infantil, atuando há mais de 30 anos em Salvador. O Happy celebrou os 40 anos do axé e substitiu o abadá pela mortalha, vestimenta usada nos antigos carnavais.

Para garantir a segurança das crianças, o Conselho Tutelar está confeccionando pulseiras de identificação no circuito.. Os pais estão sendo atendidos em um ponto estratégico, localizado em frente ao Teatro Castro Alves. Segundo a coordenadora do Conselho Tutelar II, Elisangela Ramos, 20 agentes estão abordando responsáveis ao longo do circuito para oferecer o serviço. “Caso alguma criança se perca, essa pulseira tem todas as informações necessárias para solucionar o problema”, explica.

Hoje (2), os blocos infantis voltam a desfilar no Circuito Osmar, a partir das 10h30. Segundo a programação oficial, se apresentam novamente os blocos Pipoca Doce e Ibeji, Trem da Alegria e os blocos Rathaplan e Zum Zum Mel Kids também estão confirmados.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira