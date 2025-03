Maya Massafera revela meta ‘ousada’ e busca beijo no Carnaval

Maya Massafera no Camarote Salvador - Foto: Amanda Souza | Ag. A Tarde

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, desde a transição, a influenciadora Maya Massafera está curtindo o máximo da folia momesca. Na noite de sábado, 1º, ela falou como está sendo viver a folia na capital baiana.

“Meu amor, do carnaval, a gente pode esperar tudo. Eu amo essa energia de Salvador é caótica, maravilhosa. Hoje é o meu terceiro dia de carnaval e parece que eu tô aqui há um mês porque é muita energia”, disse, durante entrevista no camarote Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Envolvida com a festa, Maya afirmou que alterou a sua agenda de trabalho para curtir a folia momesca, que chega ao fim na próxima terça-feira, 4, e revelou qual sua meta para os agitos da cidade.

“Esse ano é o primeiro carnaval da Maya. Eu até recusei trabalhos para estar aqui. Por isso quero curtir tudo que dá: beber, dançar, tudo ao máximo. Só quero sair carregada no último dia”, acrescentou.

Para o festejo ser completo, segundo ela, só falta uma coisa: “Só não beijei nenhum baiano ainda, mas eu vou. Torçam por mim”.

Críticas

Questionada sobre as críticas referente ao seu peso, a influenciadora atribuiu os comentários negativos ao quesito dela ser transsexual.

“Eu acho que pega muito do meu papo de eu ser trans. Acho que é isso. Eu acho que o corpo tem que ser livre, você tem que ter o corpo que você quer, eu tenho que ter o corpo que eu quero”, afirmou.

Assista entrevista completa