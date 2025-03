Durante passagem pela Barra, Durval Lelys anuncia novidade para fãs

Durval prometeu o retorno da tradicional Trivela - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Durante sua passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), neste domingo (2), com o bloco Me Abraça, Durval Lelys anunciou a volta da Trivela, tradicional festa de verão que, aqui na Bahia, acontece na Praia do Forte e em Porto Seguro, e também em outras cidades do país.

Durval, no entanto, não detalhou onde será a reestreia do novo projeto, nem a data escolhida para o reencontro com os fãs. Tradicionalmente, em Praia do Forte, a festa era realizada no mês de janeiro.

Nas edições anteriores da Trivela, Durvalino costumava convidar nomes de peso da música baiana e brasileira. Entre os artistas que já passaram pelo palco da festa, estão Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Timbalada e Jammil.