Homem morre após sofrer choque em trio comandado por Durval Lelys

Um homem, cuja identidade não foi revelada, morreu no último sábado, 22, na cidade Goiânia, em Goiás, após sofrer choque enquanto trabalhava em um trio elétrico no pré-carnaval. As informações são do Correio Braziliense.

Em nota, a Polícia Civil disse que o homem sofreu uma descarga elétrica quando ergueu a fiação para a passagem de um caminhão. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no Blokinho Aê, enquanto se apresentava o cantor baiano Durval Lelys.