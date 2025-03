Para todas as idades! Fuzuê reúne adultos e até bebês em Salvador

Festa acontece neste sábado, 22 - Foto: Vinicius Viana| Ag. A TARDE

Salvador já começa a respirar o Carnaval e, neste sábado, 22, muitas famílias foram aproveitar as atrações no Fuzuê. O dia de pré-Carnaval é dedicado às fanfarras e grupos de amigos e escolas, além de muitas fantasias pela rua.

Quem também chama a atenção no circuito Ondina-Barra são as crianças e até os bebês, como o José, de 1 ano e 5 meses. “Viemos conhecer o Fuzuê. Moramos há algum tempo e aproveitamos para ele (o bebê) conhecer também a festa”, disse Victor Alencar, de 25 anos, que estava com familiares, ao Grupo A TARDE. Eles são de Petrolina, mas moram em Salvador. “Ele está dormindo agora, por incrível que pareça. Está bem tranquilo para as crianças, principalmente de tarde”, completou.

Eliana Cerqueira, de 41 anos, destacou que é uma apaixonada pelo Carnaval e que um dos melhores momentos é o Fuzuê. Para ela, é a oportunidade para poder curtir com a filha de 11 anos. “É um dia tranquilo, não tem empurra-empurra. Eu gosto de tudo do Carnaval, amo ser baiana. Deus me livre não ser baiana”, ressaltou a foliã.

Mariana Rigolon também trouxe o filho, que veio com os amigos, para que pudessem entrar no clima da festa. Os meninos conheceram as bandas e danças dos diferentes grupos, mas também se divertiram com as serpentinas e espumas.

“É um dia específico para também trazer as crianças. Um momento para as famílias. A gente veio mais no final da tarde, com o sol mais baixo, para aproveitar. O melhor dia para as crianças brincarem também”, comentou Rigolon.

O Fuzuê começou por volta das 15h e movimentou o Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). Neste domingo, 23, o Furdunço terá início às 14h, com 59 atrações, entre elas BaianaSystem, Daniela Mercury, Tuca Fernandes, É o Tchan, Targino Gondim, Escandurras, Mudei de Nome, Filhos de Jorge e Olodum.

