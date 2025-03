Bloco afro Muzenza nomeia sua primeira Rainha Trans

O Muzenza sairá três dias no Carnaval - Foto: Divulgação/ Maria Auxiliadora

O Bloco Afro Muzenza do Reggae deu mais um passo importante em sua trajetória de inclusão e representatividade. Em um momento histórico para o Carnaval de Salvador e para o movimento afro-brasileiro, o Muzenza nomeou sua primeira Rainha Trans, na noite desta sexta-feira, 21, durante o último ensaio geral para o Carnaval 2025, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, em Salvador.

“É um prazer imensurável, mais uma vez, proporcionar um momento ímpar dentro dos blocos afros. O Muzenza, com sua rebeldia, sentimento inclusivo e responsabilidade com a diversidade, está fazendo história, assim como fez em 2019, com sua rainha PCD. Hoje nomeamos nossa primeira rainha trans para o reinado do Carnaval 2025 e estamos muito felizes com isso”, afirma Jorge Santos, Diretor-Presidente do Bloco Afro Muzenza.

“É a realização de uma oportunidade que nunca sonhei que conseguiria. Sou grata a Deus, aos orixás e a mim mesma pela minha força de vontade. Muito obrigada, Bloco Muzenza, pela oportunidade”, diz Paloma Basttos, 24, trancista e moradora do bairro da Lapinha.

O Muzenza sairá três dias no Carnaval: sábado e terça-feira no Campo Grande (Circuito Osmar) e segunda-feira na Barra (Circuito Dodô).