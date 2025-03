Mulher pode ter sido morta por 'queima de arquivo'

O alvo dos criminosos era Júlio. Beatriz pode ter sido morta por estar no lugar errado e na hora errada - Foto: Foto: Reprodução/ Record TV

Cobrança de dívida de drogas. Conforme uma fonte policial, foi este o motivo pelo qual Beatriz Santos Silva, 30 anos, e Júlio César Dias dos Santos, 23, foram executados a tiros, na madrugada desta sexta-feira, 21, na Rua da Jaqueira, em Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Sob anonimato, uma prima de Júlio contou que o crime foi praticado por dois homens, por volta das 4h. "Só sei dizer que dois caras entraram na casa e mataram ele", disse a mulher.

De acordo com o policial, o alvo da dupla Júlio, já que ele seria gerente do tráfico de drogas da Constituinte, localidade próximo à Rua da Jaqueira. O casal foi encontro morto no chão do quarto de um pequeno imóvel em construção. Na residência, foram encontradas cápsulas de pistolas calibres .40 e 9 milímetros, cerca de 50 papelotes de maconha, além de uma quantidade de cocaína. "Acho que só mataram ela porque estava lá [na casa]. Eles ainda tentaram correr. Ele tentou sair pelo fundo, mas o encurralaram na parede e morreu sentado. Ela caiu de bruços do lado da cama", narrou o agente.

Em conversa com o A Tarde, a mãe de Beatriz, Luzinete Silva, disse desconhecer a informação de que a filha estivesse grávida. "Não sei se estava grávida, não. Eu mesma não sei", disse a senhora, revelando que a filha era mãe de um adolescente de 14 anos e de duas crianças, de 11 e 7 anos. Eles não moravam com Beatriz. Uma fonte do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) desmentiu a informação de que mulher estava grávida.

O duplo homicídio e a real motivação são investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/ BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP). Até o final da tarde desta sexta-feira, os corpos de Júlio e Beatriz permaneciam no IML aguardado liberação. Sem se identificar, um primo da mulher disse que, possivelmente, o enterro dela será no sábado (22), no Cemitério Municipal de Plataforma.