Duplo homicídio: casal é executado a tiros dentro de casa em Salvador

Crime ocorreu no Subúrbio Ferroviário de Salvador - Foto: Reprodução/Record TV

Um casal foi executado dentro de casa na madrugada desta sexta-feira, 21, na Rua da Jaqueira, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As vítimas, Beatriz Santos Silva, de 30 anos, e Júlio César Dias dos Santos, de 25 anos, teriam sido mortos a mando da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). As informações são da Record TV.

De acordo com informações preliminares, dentro da residência, foi encontrada drogas e uma plantação de maconha. Além disso, as informações iniciais apontam que Beatriz estaria grávida de quatro meses.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, a guarnição confirmou o fato, sendo confirmado o óbito pelo preposto do Samu. O DPT foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e vão investigar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.