Panela esquecida no fogão causou incêndio no Santo Antônio, diz morador

Uma panela esquecida no fogão teria sido a causa do incêndio que atingiu um casarão no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 20. O fogo se alastrou rapidamente, e o Corpo de Bombeiros foi acionado, conseguindo controlar as chamas.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, um morador da região revela que o incêndio ocorreu em uma casa na parte de baixo do prédio, após um idoso ter esquecido a panela no fogão.

"Foi um coroa que deixou a panela no fogo de álcool. A panela pegou fogo, ele não viu e pegou fogo tudo", frisa Washington Luiz. De acordo com ele, o homem morava sozinho e havia saído no momento em que o fogo começou.

Washington Luiz, morador da região | Foto: Bernardo Rego / Ag. A TARDE

Por outro lado, outra moradora do prédio, Josenice Santos de Oliveira, disse que um forno elétrico teria causado o incêndio após um curto-circuito na casa do mesmo morador. Ela, que mora há 12 anos no local, relatou que as chamas se espalharam rapidamente e, ao chegarem ao local, ela e o dono da casa, conhecido como “Cabeça”, perceberam que nada mais poderia ser salvo. “Não se recuperou nada. Televisão, geladeira, computador… tudo foi perdido”, afirmou.

Dificuldade para resgatar as pessoas

O fogo se alastrou rapidamente no casarão, e os bombeiros foram acionados, conseguindo controlar as chamas. Durante o resgate, moradores de casas vizinhas se mobilizaram para ajudar a evacuar a rua.

Maria Luiza é moradora do prédio de frente ao casarão incendiado e auxiliou no resgate. Ela conta que, quando chegaram, já não tinha ninguém no casarão, mas houve dificuldade para tirar as pessoas das casas vizinhas.

"Nessa rua tem muitos idosos e a maioria tem dificuldade de andar, então foi difícil tirar eles. Alguns resistiram [a sair da casa], mas conseguimos convencer e tiramos todo mundo", citou a moradora.

Agora, a preocupação é com as famílias que perderam tudo. "A Prefeitura precisa se empenhar, dar um lugar para morar, porque são pessoas que não têm condições. As coisas, os objetos, perdeu tudo", disse Maria Luiza.

Maria Luiza, moradora do prédio de frente ao casarão | Foto: Bernardo Rego / Ag. A TARDE

*Com colaboração do repórter Luan Julião