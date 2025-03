Incêndio devastador em casarão de Salvador levou mais de 24 h para ser extinto

Incêndio que atingiu um casarão no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Depois de mais de 24 horas de atuação, o incêndio que atingiu um casarão no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, foi extinto às 20 horas desta sexta-feira, 21. O combate começou por volta das 19 horas da quinta-feira, 20, e por volta das 21h40 as chamas foram confinadas e se iniciou o trabalho de rescaldo, quando os militares reviram todo o material para evitar possíveis reignições. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

O combate foi coordenado pelo 1° BBM, na Barroquinha, na capital baiana. Sete viaturas atuaram concomitantemente na ação. Também foram feitas quatro frentes de trabalho com 25 bombeiros. Durante toda a madrugada e toda sexta-feira os militares realizaram o rescaldo e o monitoramento da área que permanecia bastante quente.

A PM, a Coelba e a Transalvador deram apoio na ocorrência. A Codesal também foi acionada para realizar a avaliação estrutural do imóvel atingido e das edificações próximas. Caso perceba algum princípio de incêndio os cidadãos devem deixar o local e se abrigar em local seguro. O corpo de bombeiros pode ser acionado através da central 193, os militares possuem equipamentos e treinamentos específicos para realizar combate de forma segura.