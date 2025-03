UCSal anuncia que irá ofertar curso de Odontologia

UCSal terá curso de Odontologia - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira 21, a Universidade Católica do Salvador recebeu a notícia daautorização para implantação do curso de Odontologia. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (Portaria Seres/MEC Nº 77) e reforça o reconhecimento da excelência educacional da Universidade, avaliada com nota máxima pelo MEC.

O curso de Odontologia vem ampliar o portfólio de cursos da Escola de Saúde da UCSal, que já são referência no estado da Bahia. O prazo para abertura de inscrições ainda não foi divulgado.

A notícia é motivo de celebração para a comunidade acadêmica e chega na esteira do projeto de ampliação da Escola de Saúde da Universidade, que, há poucos dias, anunciou publicamente o avanço nas etapas de validação para implantação do curso de Medicina.

“O curso surge dentro de um projeto maior, de uma Universidade comprometida com uma formação socialmente sólida e cuidadosa, que vai além do lucro e da mercantilização da educação. Isso é especialmente relevante para a Odontologia, um curso tradicionalmente caro, mas que na UCSal se apresenta como uma opção acessível, sem abrir mão da qualidade. É uma oportunidade de obter a melhor formação possível sem os altos custos praticados por outras instituições.", declara o Prof. Deivid Lorenzo, Reitor da UCSal.