Delegada investigada por diversos crimes em Salvador é demitida

- Foto: Divulgação | SSP

Foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia desta sexta-feira, 21, a demissão da delegada da Polícia Civil, Maria Selma Pereira Lima.

Condenada a oito anos de prisão em 2023, pagamento de multa e perda da função pública, por crimes cometidos enquanto esteve à frente de pelo menos duas delegacias em Salvador, a delegada paulista foi alvo de investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com as investigações, Maria Selma usava da influência que possuía na corporação para facilitar execução e obtenção de vantagens em crimes. A delegada foi denunciada por participação em falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso, denunciação caluniosa, usurpação de função pública e fraude processual.

Ainda conforma as investigações, em 2018, quando Maria Selma era delegada titular da 16ª Delegacia Territorial (DT), no bairro da Pituba. Ela teria permitido que um homem, que não era policial, participasse de uma operação que apreendeu 135 máquinas caça-níqueis na região. Além disso, o indivíduo estava armado com uma submetralhadora e utilizava vestimentas policiais.

Além do histórico como delegada, Maria Selma também tentou ingressar na política. Em 2022, ela se candidatou a deputada federal pela Bahia pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), recebendo 535 votos.

O Portal A TARDE entrou em contato a Polícia Civil e também com a própria delegada Maria Selma Pereira Lima, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno sobre o caso.