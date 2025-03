Cangaço na folia: Lampião e Maria Bonita aparecem armados no Fuzuê

Edivaldo Pitombos, de 52 anos - Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

Armados com facões e espingardas de brinquedo, um grupo resgatou a história de Lampião e Maria Bonita neste sábado, 22, durante o Fuzuê, no circuito Orlando Tapajós, que vai do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra, em Salvador.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Edivaldo Pitombos, de 52 anos, um dos organizadores do grupo, composto por cerca de 200 pessoas, revelou o motivo de levar a história do cangaço para o pré-Carnaval de Salvador.

"Nosso objetivo é resgatar e valorizar a cultura nordestina, trazendo para a avenida a história do nosso povo", contou Edivaldo Pitombos.

Em seguida, o organizador afirmou que este é um dos melhores momentos para mostrar a alegria da região Nordeste para o mundo.

"As manifestações culturais retratam a alegria do povo nordestino e desse Carnaval de Salvador maravilhoso. Que seja uma festa de paz, segurança e espírito coletivo", destacou Pitombos após ter dançado o caçador, dança popular brasileira, originária do Sertão de Pernambuco

Edivaldo Pitombos ainda garantiu que os cangaçeiros estarão presentes em outros momentos do Carnaval de Salvador, acrescentando ainda mais diversidade cultural à festa.

Confira fotos do fuzuê:

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)