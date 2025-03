Fuzuê e de festa no Carmo termina sem registro de crime grave

Policial militar no Fuzuê - Foto: Reprodução | SSP BA

A noite de sábado para domingo (24) foi marcada por celebrações em Salvador. Tanto o Fuzuê, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), quanto o terceiro dia de festa no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, aconteceram sem registro de crimes graves contra a vida ou roubos.

A segurança dos eventos foi garantida por meio de ações preventivas e de inteligência, coordenadas pelas Forças Policiais e de Bombeiros.

Apesar da multidão que compareceu aos eventos, a segurança pública registrou 13 furtos. Na ocasião, dois indivíduos foram detidos, sendo um flagrado cometendo furto e outro por descumprimento de medida protetiva de urgência.

Os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) e de Inteligência de Segurança Pública (CIISP) acompanharam de perto as festas, monitorando as áreas e auxiliando nas ações de segurança.