Fuzuê reúne amantes dos antigos carnavais; veja fotos

Faltam 5 dias para o início oficial do Carnaval de Salvador, mas a cidade já respira a festa. Neste sábado, 22, o Fuzuê fez muita gente vestir uma fantasia para curtir as fanfarras no Circuito Orlando Tapajós, que vai do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra.

A rua, que a partir de quinta-feira, 27, receberá grandes atrações em trios, foi dominada por personagens de filmes, como Homem-Aranha, Mulher Maravilha e Smurfs, a turma protagonista do jogo Mario, além de noivas, diabos, marinheiros, policiais e piratas.

Vestido de dinossauro, o jovem Enzo Teles aguentou o calorão em Salvador e desfilou em cima de uma bike. Aos 16 anos, ele contou ao Portal A TARDE que o pai lhe incentivou a entrar na brincadeira para tentar competir na disputa que o grupo de ciclistas promove no evento.

A reportagem também encontrou as animadas Deusas gregas. Um grupo com 30 mulheres, de diferentes idades, decidiram ir para a avenida em mais um ano. Reunidas e felizes da vida, elas destacaram a importância da união delas. “Somos unidas e adoramos festa. No ano passado resolvemos vir de Mulher Maravilha. Esse ano viemos de Deusa grega”, disse Maria Salen.

Flávia Mota e Nadjara Félix vão se casar em novembro, mas antes acertaram com amigos e familiares para que pudessem sair no pré-Carnaval vestidos de noivas: “Todo mundo gosta de carnaval na família. Tinha que vir de fantasia. Era noiva, tinha que ser noiva. Aí todo mundo topou”. Um dos noivos também entrou na brincadeira e virou até a noiva com o intuito de aproveitar a farra.

Fanfarras e desfiles culturais dão um show a parte

Para animar toda essa multidão, mais de 40 grupos culturais com muitas bandinhas e fanfarras desfilaram pelo circuito do Fuzuê. Grupos ligados às religiões de matriz africana, a das baianas, de capoeira e de escolas de Salvador e do interior do estado.

“É um ambiente gostoso para aproveitar com a família. Muito bom para todas as idades aqui, destacou Helena Gois, de 48 anos, que curtia o desfile de As Mulheradas.

Márcio Carvalhos, de 46 anos, lidera a fanfarra Charangas do Pinguço, e contou os detalhes para os preparativos da folia: “A gente trabalha com adolescentes e adultos. Fazemos ensaios toda quarta-feira no Lago da Lapinha. Passamos o ano todo ensaiando e montamos um repertório de mais de 100 músicas, incluindo sucessos atuais”.

“Cada vez mais, precisamos de oportunidades do poder público para aumentar o número de bandas de fanfarra. Isso atrai muita gente e reduz a violência nas ruas”, completou.

