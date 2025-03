Quem governa o Vaticano na ausência do Papa? Conheça camerlengo irlandês

Foto: Catholic Church England and Wales - Foto: Divulgação

O Papa Francisco foi internado na última sexta-feira com uma infecção polimicrobiana e seu quadro de saúde é considerado "complexo", conforme comunicado oficial do Vaticano. Caso o pontífice se veja incapaz de exercer suas funções, o camerlengo, cargo atualmente ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, assumirá a administração da Igreja e do Vaticano.

O camerlengo tem funções importantes, como a organização do funeral do papa e a condução do conclave para a escolha de um sucessor. O termo "camerlengo" vem do latim medieval camarlingus, significando "funcionário da câmara do soberano". Tradicionalmente, o camerlengo assume a administração do Vaticano em situações como viagens ou internações do papa, ou após a morte do pontífice, presidindo o período da Sé Vacante.

Kevin Joseph Farrell, nascido em 1947 em Dublin, Irlanda, possui uma sólida formação acadêmica em filosofia e teologia e é um nome de destaque dentro da Igreja Católica, sendo nomeado para o cargo de camerlengo em 2019 pelo próprio Papa Francisco.