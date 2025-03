Vídeo: Mulher morre após cair de escada no dia do próprio aniversário

A mulher faleceu horas depois do acidente - Foto: Redes Sociais

Uma mulher morreu após cair de uma escada no dia do próprio aniversário, em 15 de fevereiro,. O acidente ocorreu na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana e um vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a mulher subindo as escadas com um guarda-chuva na mão. No momento em que começou a se desequilibrar, Paula tentou se apoiar em uma prateleira que continha baldes de água, mas acabou escorregando ainda mais devido à água que havia caído no chão.

Segundo o marido da vítima, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento médico. A mulher faleceu horas depois, em decorrência das complicações causadas pela queda.

Veja vídeo: