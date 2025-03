Papa tem crise de asma e recebe transfusão de sangue

Papa Francisco se encontra em estado crítico de saúde, segundo informações do Vaticano - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Internado há 8 dias para tratar de uma pneumonia nos dois pulmões, o Papa Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada na manhã deste sábado, 2, e precisou fazer uma transfusão de sangue e receber oxigênio em altas taxas.

O último boletim médico, divulgado pelo Vaticano aponta que o Pontífice está pior do que ontem , continua com quadro de saúde crítico, e 'não está fora de perigo'. Os exames de sangue evelaram uma plaquetopenia — diminuição do número de plaquetas no sangue — associada a uma anemia, o que motivou a transfusão de sangue.

O informe de saúde divulgado pela Santa Sé pela manhã informou que o Papa teve uma noite de sexta tranquila.

"O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais sofrido do que ontem", diz o comunicado.

O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado há oito dias após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados inclusive em eventos públicos. Os médicos o diagnosticaram com uma infecção polibacteriana na segunda-feira e com uma pneumonia nos dois pulmões na quarta, o que exigiu um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.