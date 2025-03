Sogra e nora são presas por aplicarem golpes em homens casados

Sandra e Karoline estão presas. Ítalo segue foragido - Foto: Divulgação PC Maranhão

Sogra e nora, de 45 e 26 anos, foram presas por policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia Civil, na sexta-feira, 21, em Teresina, no Piauí, suspeitas de atrair homens para depois aplicarem o golpe "Boa Noite Cinderela". O filho de uma das suspeitas é procurado pela polícia por participar dos crimes.

Conforme o delegado Paulo Gregório Furtado, titular da 8ª DT, o inquérito policial foi instaurado em 28 de janeiro deste ano, depois de duas vítimas comparecem na 2ª divisão de Polícia Civil para denunciar as suspeitas. Juntas, as vítimas tiveram um prejuízo de R$10 mil. Durante as apurações, a polícia chegou às identidades de Sandra Maria Alves da Silva, do filho dela, Ítalo Francisco Alves Silva, e da namorada dele, Karoline Guedes do Nascimento.

As mulheres foram presas preventivamente, após se apresentarem na unidade policial. Elas devem responder por roubo, estelionato e associação criminosa. O delegado informou ainda que já existe um processo, de 2019, aberto contra as mulheres pelo mesmo crime.

O delegado revelou que a dupla costumava agir sempre no final da tarde, em bares da capital piauiense. Era Sandra quem se aproximava dos homens que, eram escolhidos por estarem sozinhos nos estabelecimentos. Ela puxava conversa e depois de ganhar a confiança, colocava uma substância na bebida deles e o aguardavam adormecer para ter acesso aos celulares. O aparelho era entregue à Ítalo que ficava responsável em fazer transferências bancárias. As vítimas são homens casados e com idades a partir de 50 anos.

"O filho de uma das mulheres, que era companheiro da outra suspeita, também ajudava na logística do golpe. Ele fazia as transferências nos aplicativos de bancos das vítimas que estavam desacordadas. Ele ainda está foragido", explica Fortunato.