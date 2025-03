Três homens são presos por tentativa de estelionato em agência na BA

Suspeitos tentaram sacar uma grande quantia - Foto: Divulgação/PM

Três homens foram presos na sexta-feira, 21, após tentarem cometer estelionato em uma agência do Banco do Brasil em Araci, na Bahia. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos tentaram utilizar uma procuração falsa para movimentar uma conta e sacar uma grande quantia.

Ainda segundo a PM, o gerente do banco desconfiou da documentação e acionou a guarnição. O verdadeiro titular da conta, um idoso de 67 anos, confirmou que não autorizou a transação. As informações são do g1 BA.

Ao chegar no local, os policiais prenderam um homem de 29 anos, que confessou ter viajado de Lauro de Freitas com o objetivo de aplicar golpes na região. Ele estava acompanhado de dois cúmplices, que aguardavam do lado de fora. A polícia emitiu um alerta e conseguiu capturar os outros dois homens, de 44 e 48 anos, que tentaram fugir na BR-116 Norte, próximo a Teofilândia.

Os três suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Serrinha, onde o caso foi registrado como estelionato. A polícia investiga a possibilidade de outros golpes cometidos pelo trio na região.