Vereador esfaqueia mulher durante briga por ciúmes no Recôncavo Baiano

Mulher foi encaminhada para UPA com facada na testa - Foto: Reprodução

Uma suposta briga de casal na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, envolvendo o vereador Antônio Morão (União Brasil) acabou em facada na manhã deste sábado, 22. Segundo informações iniciais, o edil e a esposa estavam brigando por conta de ciúmes, quando os golpes foram desferidos contra a mulher.

Ainda segundo informações, a vítima, identificada como Michele Costa, teria pego uma vassoura para se defender, quando foi atacada pelo marido com golpes de faca.

Michele foi socorrida para uma UPA da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos. A mulher teria levado uma facada na testa.

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Civil (PC) informou que "está apurando a lesão corporal sofrida por uma mulher de 41 anos, na manhã deste sábado, no bairro de Salgadeira. De acordo com a vítima, ela foi agredida pelo companheiro com golpe de faca e pedaço de madeira, durante uma discussão na residência do casal".

A PC também revelou que guias periciais foram expedidas e a mulher encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde. Oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso e localizar o suspeito.