Agência de modelos baiana abre processo seletivo para novos talentos

Model Club Agency já lançou diversos nomes bainos nas passarelas internacionais - Foto: Divulgação

A agência de modelos baiana, Model Club Agency, abriu o processo seletivo de novos e novas modelos para as jovens que têm o sonho de desfilar nas mais prestigiadas passarelas do mundo, como Paris e Milão.

A empresa localizada no bairro da Barra, em Salvador estendeu o prazo de inscrição que antes terminaria no dia 21 de fevereiro para até o dia 24 de fevereiro.

Como participar?

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp da agência, (71) 9-8478-5603. Basta enviar fotos de rosto e corpo, além das medidas de altura, manequim, numeração de sapato e localização. É obrigatório que mulheres tenham altura mínima de 1,74 e homens 1,85m, requisitos do mercado fashion. Para maior segurança, a inscrição também pode ser feita presencialmente na sede da agência, com o acompanhamento de um responsável no caso de menores de idade.

O que acontece na seletiva?

Segundo Mônica Mota, diretora da agência, o processo avalia não apenas características físicas como altura e postura, mas também carisma e atitude. “Nosso objetivo é identificar talentos que se alinhem ao mercado nacional e internacional”, afirma. Os selecionados passam por entrevistas, dinâmicas de passarela e sessões fotográficas.

E depois da seleção?

Os aprovados recebem treinamento intensivo em passarela, fotogenia e comportamento, além da criação de portfólios profissionais e composites, uma das ferramentas que a agência usa para a divulgação dos modelos. A Model Club também conecta os modelos às maiores oportunidades do mercado, incluindo parcerias com agências e bookers internacionais.

Histórias de sucesso

A agência é responsável por transformar vidas, como a de Josefa Santos, descoberta na zona rural de Ribeira do Pombal. Hoje, Josefa já desfilou em grandes eventos como a São Paulo Fashion Week e tem como meta participar da Semana de Moda de Milão. Alan, outro destaque, de Feira de Santana, que superou dificuldades familiares para conquistar seu espaço no mercado internacional, e hoje está na Coreia.

História da diretora da agência:

Monica Mota além de umas das scouter mais conhecidas do Brasil, é uma mulher negra, que através de seu trabalho, conseguiu levar diversos nomes no mundo da moda. Popularmente conhecida como “olheira”, a profissão dos scouter se resume a buscar talentos, em determinados lugares, que algumas pessoas creem ser populares, como praças, supermercados, entre outros.

Mônica Mota, diretora da Model Club Agency | Foto: Divulgação

Monica realiza esse trabalho há mais de 20 anos, descobrindo talentos, tanto de Salvador quanto do interior da Bahia, para os lançar no mundo da moda, a partir de dedicação, consultorias e como a empresária descreve “muita fé”. Monica lança um olhar diferente ao trabalho que realiza.

Para ela, o processo de desenvolvimento de um modelo, não é apenas prepará-los para desfiles e campanhas, mas é torná-los modelos de vida, a partir de conhecimento através de aulas, conselhos, acompanhamento, entre outros pontos fundamentais para a sua construção.