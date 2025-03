Vídeo: funcionários ficam soterrados após parte de obra cair em Pojuca

O incidente teria acontecido no momento de instalação da rede de água pluvial com manilhamento - Foto: Divulgação

Um funcionário terceirizado ficou em estado grave após ser soterrado junto com um colega de trabalho durante obra de reforma e ampliação do teatro municipal de Pojuca, localizada a 80 km da capital baiana, na manhã desta sexta-feira, 21.

O incidente teria acontecido no momento de instalação da rede de água pluvial com manilhamento, na Avenida Percílio dos Santos. Os funcionários foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Carlito Silva.

Uma das vítimas está em estado grave e já está sendo regulado para outra unidade de saúde hospitalar, enquanto o outro funcionário está estável. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Conforme informações da prefeitura municipal, a obra é de responsabilidade de um consórcio de empresas, vencedor da licitação para a realização da obra, e o incidente está sendo investigado para responsabilizar os envolvidos.

“A assessoria Jurídica do Município, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano já estão sendo apurados para analisar as eventuais responsabilidades dos envolvidos”, disse a gestão em nota enviada ao Portal A TARDE