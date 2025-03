Corpo de caminhoneiro é encontrado em cisterna

Tanurio foi raptado na segunda-feira, 17, quando saia do trabalho - Foto: Reprodução Revista do Recôncavo

As buscas pelo pelo caminhoneiro Tanurio Silva Rios, 29 anos, chegou ao fim de forma tragédia, na tarde dessa sexta-feira, 21. O corpo dele foi localizado dentro de uma cisterna, em Bom Jesus dos Pobres, município de Saubara, no Recôncavo Baiano, três dias após ter sido raptado por homens armados, quando saia do trabalho, próximo à praia de Monte Cristo. Ele prestava serviço na construção da BA-878.

Informações preliminares apontam que, Tenurio da Caçamba, como era mais conhecido na região, foi abordado por dois homens, no final da tarde da segunda-feira, 17. A dupla seria integrante de uma facção criminosa que age na localidade. Tanurio era morador de Governador Mangabeira, também no Recôncavo.

Populares contaram à polícia que, logo após o rapto, foram ouvidos tiros. As buscas foram iniciadas ainda na segunda-feira. Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime, nem se o rapaz tinha algum envolvimento com a criminalidade.

A Polícia Civil confirmou a localização do corpo e disse que o caso é apurado pela Delegacia Territorial de Saubara. O sepultamento de Tanurio aconteceu na manhã deste sábado, 22, em Governador Mangabeira.