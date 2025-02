Salvador registra 1.335 tiroteios em 2024; saiba bairros mais violentos

Bahia somou 1.795 confrontos, resultando em 1.380 mortos - Foto: Elite Admin

A violência armada continua sendo um dos principais desafios enfrentados por Salvador e sua região metropolitana. Conflitos entre facções criminosas e confrontos com as forças de segurança resultaram em um total de 1.380 pessoas mortas em episódios de violência armada em 2024. Os números são do relatório anual do Instituto Fogo Cruzado.

A capital baiana registrou 1.335 tiroteios ao longo do ano de 2024, de acordo com o relatório anual do Instituto Fogo Cruzado.

O bairro de Pernambués lidera o ranking, com 47 ocorrências, seguido por Fazenda Grande do Retiro, Tancredo Neves e Lobato, cada um com 36 tiroteios registrados. Valéria contabilizou 33, enquanto Itapuã e Fazenda Coutos tiveram 31 ocorrências cada. Os bairros do IAPI (30), São Cristóvão (29), Paripe (29), Liberdade (29) e Periperi (29) completam o top 10 das regiões mais afetadas pela violência armada na capital baiana.

Sobre Salvador, a capital baiana registrou 1.335 tiroteios ao longo do ano de 2024 | Foto: Reprodução / Instituto Fogo Cruzado

Ações policiais e confrontos

Quando analisados apenas os tiroteios ocorridos durante ações policiais, Fazenda Grande do Retiro ocupa o primeiro lugar, com 31 episódios registrados. Em seguida, aparecem Pernambués (30), Tancredo Neves (26), Cosme de Farias (24), Valéria (23) e São Cristóvão (23).

O bairro de Fazenda Grande do Retiro também lidera no número de pessoas baleadas em 2024, totalizando 38 vítimas, seguido de perto por Tancredo Neves, que registrou o mesmo número de casos. O Lobato aparece em terceiro, com 34 baleados, enquanto Pernambués e IAPI somam 32 cada.

Disputas territoriais

Quando falamos em ações criminosas, as disputas de territórios apresentaram queda em comparação com 2023, mas continuam se destacando. Em 2024, foram registrados 159 casos, contra 165 no ano anterior, de acordo com o Relatório do Instituto Fogo Cruzado.

Violência na Região Metropolitana

Na Região Metropolitana de Salvador, Camaçari é a cidade mais violenta, com 179 tiroteios registrados ao longo do ano. Lauro de Freitas ocupa a segunda posição, mas com mais de 100 casos a menos: 71 registros. Dias d'Ávila teve 43 tiroteios e Simões Filho, 42.

Dados estaduais

No total, o estado da Bahia registrou 1.795 tiroteios em 2024. Desses, 681 ocorreram durante ações policiais. Ao todo, 1.380 pessoas foram mortas e 345 ficaram feridas. O número de baleados em confrontos com a polícia chegou a 630.

No total, o estado da Bahia registrou 1.795 tiroteios em 2024 | Foto: Reprodução / Instituto Fogo Cruzado

Vítimas por profissão

Trabalhadores de mototáxi, motoristas de aplicativo e motoboys/entregadores foram as principais vítimas da violência armada em 2024 na Bahia. Os mototaxistas foram a categoria mais atingida, com 16 baleados. Em seguida, aparecem os entregadores e motoboys, com 14 casos, e os motoristas de aplicativo, com 9 baleados.

Estabilidade nos números

Os dados do Instituto Fogo Cruzado mostram uma relativa estabilidade nos índices de violência armada em comparação com o ano de 2023. No ano anterior, foram registrados 1.804 tiroteios em toda a Bahia, enquanto em 2024, esse número foi de 1.795. Os tiroteios durante ações policiais também tiveram um leve aumento, passando de 659 em 2023 para 681 em 2024.

Apesar da estabilidade, os números reforçam a persistência da violência armada no estado, principalmente em Salvador e sua região metropolitana, exigindo ações efetivas de segurança pública para conter a criminalidade.