Simm oferece 38 vagas para esta quinta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 38 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (20). Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Pedagogo (vaga para estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto, em Pedagogia (estar cursando 5º semestre à noite), sem experiência.

Bolsa: R$700,00 + benefícios

Vagas: 1

Engenheiro eletricista (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Engenharia Elétrica a partir do 2º semestre, sem experiência.

Bolsa: R$1.100,00 + transporte

Vagas: 2

Engenheiro civil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Engenharia Civil a partir do 2º semestre, sem experiência.

Bolsa: R$1.100,00 + transporte

Vagas: 2

Fiscal de capela

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.830,00 + benefícios

Vagas: 1

Maqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.818,00 + benefícios

Vagas: 5

Ajudante de jardinagem

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.818,00 + benefícios

Vagas: 3

Cuidador de idosos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.818,00 + benefícios

Vagas: 3

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Itapuã e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Repositor de balcão de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Itapuã e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de logística de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível possuir CNH D e conhecimento intermediário em Word e Excel.

Salário: R$2.400,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento intermediário em Excel.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista de ônibus escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, CNH D.

Salário: R$2.580,60 + benefícios

Vagas: 1

Monitor escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1