Festa de Itapuã completa 120 Anos de tradição

Cerimônia tem como objetivo lavar as escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã - Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Hoje ocorre a tradicional Festa de Itapuã e a edição deste ano é histórica pois a celebração completa 120 anos. Sendo a última grande festa antes do Carnaval, o bairro já se transformou em um palco para mais de 40 atrações locais entre blocos, grupos e fanfarras, reunindo moradores e turistas numa confraternização que celebra as raízes culturais da Bahia e sobretudo do bairro de Itapuã. A programação deste ano começou hoje à meia-noite com o Bando Anunciador que desfilou pelas ruas do bairro, convocando a comunidade para a folia, só que dessa vez sem a presença da sua idealizadora, Ronilda Araújo, que faleceu no ano passado mas realizou seu último desfile de despedida.

Uma das principais tradições da festa, a Lavagem Nativa, ocorre ao amanhecer, com a participação de diversos moradores e visitantes. A cerimônia tem como objetivo lavar as escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã. Logo após, é servido o famoso Café Nativo para recepcionar as baianas, preparado pelos filhos de Dona Niçu, uma figura histórica já falecida do bairro que iniciou a tradição da Lavagem Nativa. Leonice Gomes, filha de Dona Niçu e conhecida como Neinha de Niçu, fala sobre a tradição do café: “Hoje, o Café Nativo representa dar uma alimentação digna e de qualidade para a comunidade, principalmente, aqueles que não têm isso diariamente. Além de oferecer um alimento pro corpo e pra alma, estamos confraternizando e mantendo a tradição”, explica. O café cresceu ao longo dos anos, com um número crescente de participantes, passando de simples reuniões familiares para servir mais de 400 kits de comida na edição de 2024. Neste ano o cardápio incluiu iguarias como mungunzá, mingau de tapioca e de milho, bolo de aipim, carimã e milho, lelê, cuscuz de tapioca e de milho, banana da terra, frutas, sucos e muito mais. Este ano houve a mudança do local de recepção das baianas para a Ladeira do Olossá, em frente à casa de Dona Niçu, devido à inauguração de uma nova praça no local onde costumava acontecer a recepção.

Por volta das 10h o cortejo das Baianas, um dos momentos mais esperados, sairá do Coqueiral de Piatã até a igreja, onde será realizada a segunda lavagem das escadarias. Durante todo o dia o bairro será inundado por apresentações de músicos e bandas locais, com atrações como o Samba do Maromba e o Pagode do Alanzinho. A festa é um espaço para homenagens de figuras históricas do bairro e neste ano os homenageados são José Carlos Santana (dote Zé de Bessen do terreiro Guerebetã Guime Sogboadan) e Gildete Santana Mendes (tradicional frequentadora e organizadora do Presente de Yemanjá). Celso D'Niçu, filho de Dona Niçu e membro ativo da organização da festa, reflete sobre a importância de manter viva a essência da Festa de Itapuã. “A festa de Itapuã é feita por e para a comunidade. Não temos interesse em fazer com que a festa tome as proporções de grandes eventos carnavalescos, mas queremos que ela continue sendo nossa, com a nossa cara e que dure muitos anos”, afirma. Celso destaca que o público pode esperar uma festa extremamente animada, familiar e segura: “...ou seja, você pode se divertir e passar uma tarde em Itapuã”.

