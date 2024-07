Caminhoneiro é sequestrado e tem carga roubada em Salvador

O crime aconteceu na Estrada CIA-Aeroporto, nesta terça-feira - Foto: Bahia Norte

Um caminhoneiro que levava leite líquido teve sua carga roubada, após ser sequestrado e obrigado a fazer uma transferência de R$ 600, na tarde desta terça-feira, 18, na BA-526, conhecida como Estrada Cia-Aeroporto, em Salvador.

Segundo informações da polícia, o caminhoneiro contou na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) que ele havia parado para ir ao banheiro e foi abordado por um homem que obrigou o motorista a entrar no caminhão com as mãos amarradas e cabeça coberta.

O assaltante levou o caminhão para um local deserto, onde obrigou a vítima a fazer um pix de R$ 600 para uma conta. Inicialmente, o criminoso acreditava que a carga era de cerveja, mas ao saber que se tratava de leite, decidiu roubar a carga também.

Após o crime, o homem foi deixado em uma indústria, na Via Norte, e foi ameaçado de morte, caso usasse o celular em até 40 minutos. A Polícia Civil já está investigando o caso.