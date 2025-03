Homem que filmou execução de mulher é morto pela PM

Material apreendido no apartamento do suspeito - Foto: Reprodução Acorda Cidade

Um homem, de 22 anos, morreu na manhã da sexta-feira, 21, em confronto com policiais militares da Rondesp Leste, Rondesp Chapada e Ficco, em Feira de Santana, a 115 km de Salvador. Ele estava sendo procurado, desde o dia 26 de janeiro último, após filmar a morte de uma mulher, em Ipirá, no centro norte do estado. Ele aparece nas imagens segurando uma arma.

O homem foi localizado no Residencial Asa Branca e, ao ser abordado pelos policiais, reagiu a ação a tiros. O suspeito ainda foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

No apartamento onde ele estava escondido, foram apreendidas uma pistola calibre 380, um carregador de munições e dez munições calibres 380, 17 papelotes de maconha, dois pedaços grande de substância análoga a maconha, dois aparelhos celulares, um uniforme camuflado, uma boina camuflada, uma balaclava camuflada.

Todo material foi encaminhado à uma unidade policial de Feira de Santana, onde o caso foi registrado como alto de resistência.