Homem relata ter sido dopado e estuprado em show da Anitta

SSP informou que foi requisitado um exame pericial no IML - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

A Delegacia do 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto investiga o caso de um homem de 32 anos que relatou ter sido dopado e estuprado durante o show da cantora Anitta, na noite do último domingo, 26, no Estádio do Comercial, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima compareceu à delegacia no dia seguinte e registrou boletim de ocorrência. Em depoimento, afirmou que estava acompanhado de amigos no evento, mas em determinado momento perdeu a consciência. Ao acordar, na segunda-feira, 27, sentiu dores no orifício anal e procurou a polícia para denunciar o ocorrido.

A SSP informou que foi requisitado um exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) e que as investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos.

Além do caso de estupro, o evento foi marcado por outras ocorrências. Diversos frequentadores relataram, por meio das redes sociais, casos de furtos de celulares e o uso de substâncias conhecidas como “Boa Noite, Cinderela”, que deixam a vítima inconsciente. Um casal de São Carlos afirmou ter tido bebidas batizadas e pertences roubados. Já o publicitário Caio Pierre, de Monte Alto, teve celular e carteira furtados e precisou passar a noite na rua, tentando encontrar uma forma de voltar para casa.

De acordo com Pierre, ao menos 100 pessoas tiveram os celulares roubados durante o evento. Internautas também relataram nas redes sociais terem sido vítimas de furtos durante o show. A polícia segue apurando os casos.